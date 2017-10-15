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КНДР заявила об угрозе уничтожения со стороны США

Ядерная программа КНДР - это силы ядерного сдерживания, заявили северокорейцы на ассамблее в Петербурге

КНДР заявила об угрозе уничтожения со стороны США
Флаг Северной Кореи
Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея вынуждена защищаться и развивать свою ядерную программу, потому что существование страны поставлено на карту из-за действий США, заявил представитель делегации КНДР на ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге.

"Наши ядерные программы - это программы ядерного сдерживания, они нацелены на защиту нашей независимости. У нас нет другого стратегического выбора, как развивать наши ядерные программы", - сказал член делегации КНДР, выступая на ассамблее.

"Недавно президент США с трибуны ООН сделал заявление о том, что он может использовать оружие, чтобы полностью уничтожить Северную Корею. Мы хотели сделать заявление, что наша страна подвергается угрозе того, что само существование страны поставлено на карту и может быть уничтожено Соединенными Штатами Америки. История доказывает, что нам надо самим защищаться", - отметил он.

По словам представителя северокорейской делегации, действия США угрожают КНДР в течение многих лет. Он призвал прекратить эту враждебную политику, потому что это воздвигает барьеры на пути мирных переговоров.

Накануне в ходе ассамблеи Пс прессой пообщался зампредседателя парламента Северной Кореи Ан Дон Чхун. Он заявил, что КНДР нацелена на решительное уничтожение всех, кто угрожает будущему нации.

Сегодня северокорейская делегация заявила, что не намерена встречаться с южнокорейскими коллегами "на полях" ассамблеи Межпарламентского союза в Петербурге.

Теги: КНДР, Северная Корея
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