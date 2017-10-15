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Итоги выборов в Австрии откроют дорогу в канцлеры 31-летнему Себастьяну Курцу

На выборах в парламент лидирует Австрийская народная партия, которую возглавляет молодой политик

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Консервативная Австрийская народная партия (АНП), по результатам предварительного подсчета голосов, лидирует на парламентских выборах в Австрии, сообщают местные СМИ.

За нее отдали голоса 36,5% избирателей, следом идет Австрийская партия свободы (АПС), которая набирает 29,4% голосов. Социал-демократы довольствуются 22,9%.

Наблюдатели отмечают, что при нынешнем раскладе канцлером Австрии может стать глава АНП 31-летний Себастьян Курц. Однако для большинства в парламенте ему необходимо будет сформировать альянс с крайне правыми, считают они.

Курц известен тем, что выступает против союза с социал-демократами. Одновременно он резко критикует политику правительства по отношению к миграции и полон решимости значительно ограничить число мигрантов.

Став канцлером, Курц может стать самым молодым главой правительства в Евросоюзе.

Теги: Австрия, Себастьян Курц
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