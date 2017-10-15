Что произошло за день: воскресенье, 15 октябра

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Консервативная Австрийская народная партия (АНП), по результатам предварительного подсчета голосов, лидирует на парламентских выборах в Австрии. При таких итогах место канцлера, вероятно, займет 31-летний Себастьян Курц. Он может стать самым молодым главой правительства в Евросоюзе.

- Мария Шарапова выиграла первый титул после дисквалификации. Она стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине.

- В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи. В церемонии принял участие президент Владимир Путин, который общаясь позднее с участниками, в частности, заявил, что Россия заинтересована в возвращении в страну тех ученых, кто реально могут эффективно работать, а не всех подряд.

- Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков побеждает на выборах президента страны.

- В Петербурге умерла полуторагодовалая девочка, упавшая с трапа в аэропорту "Пулково". ЧП произошло в конце сентября. Тогда мать с ребенком упали с трехметровой высоты из-за обрушения конструкций трапа.

- Американская академия киноискусств, вручающая премию "Оскар", исключила из своих рядов обвиняемого в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.