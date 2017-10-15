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Предварительные итоги показали победу оппозиции на муниципальных выборах в Эстонии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Завершившиеся в воскресенье в Эстонии муниципальные выборы прошли без особой активности.

По данным Республиканской избирательной комиссии, в голосовании приняло участие 53,2% лиц с правом голоса, в то время как на прошлых выборах в 2013 году этот показатель равнялся 57,6%, а в 2009 году 60,4 %.

Особенно резко снизилась избирательная активность в Таллине, где проголосовали 53,6%, в то время как четыре года назад 64,1%.

В предварительном голосовании на местных выборах приняли участие 27,8 процента избирателей. По интернету проголосовали 186 034 человека, на избирательных участках - 120 474 человека.

По предварительным данным, электронное голосование выиграла крупнейшая в стране оппозиционная партия Реформ, за которую проголосовали по всей республике 55 220 человек или 29,7 процента из числа проголосовавших по интернету.

Большинство электронных голосов набрал бывший премьер-министр, заместитель председателя парламента, реформист Таави Рыйвас (Taavi Roivas - 2711 голосов).

Правящая Социал-демократическая партия набрала 13,6 процента электронных голосов (25 283 голоса), оппозиционный Союз Отечества и Res Publica (IRL) 10,1 процента (18 855 голосов), ведущая правящая партия центра 10,1 процента (18 722 голоса).

Теги: Эстония
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