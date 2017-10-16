Паром ManGyongBong возобновил работу на линии Владивосток - КНДР

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Паром ManGyongBong, рейсы которого между северокорейским Раджином и Владивостоком в начале сентября были приостановлены, возобновил работу на этой линии, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора российской компании-оператора "ИнвестСтройТрест" Михаил Хмель.

"В воскресенье паром отправился из Владивостока в Раджин. Пока точный график заходов прорабатывается", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что паром еженедельно будет заходить во Владивосток.

Судно пока перевозит только грузы, перевозка пассажиров не осуществляется из-за того, что не урегулирован вопрос со швартовкой судна у причала Морвоказала.

Грузовые операции осуществляются у другого причала, уточнил Хмель. По словам руководства компании, судно будет работать круглый год.

"Переговоры с руководством ООО "Владивостокский морской терминал" продолжаются", - сказал Хмель.

Как сообщалось, в начале сентября рейсы парома ManGyongBong были приостановлены на неопределенное время из-за разногласий компании-оператора и ООО "Владивостокский морской терминал", в аренде у которого находятся причалы морского вокзала Владивостока. Парому запретили швартоваться у морвокзала. К другим причалам судну по законодательству подходить нельзя, поскольку именно на морском вокзале расположен пункт пропуска, через который должны оформляться прибывающие на морских судах иностранные туристы.

ООО "ИнвестСтройТрест" (Владивосток) 18 мая открыло грузопассажирское паромное сообщение между портом Раджин (Северная Корея) и портом Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

За все время работы линии было перевезено порядка 350 человек.

Паром Mangyongbong до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию.

Судно способно взять на борт 193 туриста, до 1,5 тыс. тонн грузов.

Порт Раджин входит в состав особой экономической зоны Расон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие грузопассажирского паромного сообщения с КНДР не подпадает под санкции Совета безопасности ООН.

В свою очередь, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил журналистам, что Россия поддерживает резолюцию СБ ООН и будет сотрудничать с КНДР "в объемах и рамках, которые не противоречат резолюции СБ ООН".