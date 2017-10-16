Израильские ВВС уничтожили сирийскую батарею ПВО

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Представители израильских ВВС сообщили об уничтожении сирийской батареи ПВО, расположенной к востоку от Дамаска. Об этом сообщило в понедельник израильское издание Haaretz.

Согласно данным газеты, самолеты израильских ВВС попали под обстрел сирийской зенитной батареи SA-5, когда они пролетали в воздушном пространстве Ливана. При этом самолеты не получили повреждений.

Израильские ВВС открыли ответный огонь и уничтожили батарею ПВО, сообщил представитель Армии обороны Израиля Ронен Манелис.

"Сирийский режим несет ответственность за огонь, открытый с его территории. Мы рассматриваем этот инцидент как открытую провокацию, и мы не допустим этого", - приводит издание его слова.

Он также подчеркнул, что израильская сторона в режиме реального времени информировала российских военных об этой операции.