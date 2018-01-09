Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по пригороду Дамаска

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сирийская армия обвинила армию обороны Израиля в нанесении ракетных и авиационных ударов по складам оружия на сирийской военной базе в пригороде Дамаска, сообщает Associated Press.

Командование Сирийской арабской армии заявило, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по военной базе в районе Аль-Катифа в 13 км к востоку от Дамаска. Также сирийские военные заявили, что ВВС страны сбили один из израильских самолетов.

The Jerusalem Post в свою очередь отмечает , что, согласно заявлению сирийской стороны, Израиль помимо нанесенного авиаудара применил ракеты класса "земля-земля".

Власти Израиля не комментируют информацию о нанесении ударов по Сирии.

Сирийские СМИ со ссылкой на очевидцев уточняют, что в районе базы был слышен сильный взрыв.