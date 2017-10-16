Группировка спутников "ГЛОНАСС" достигла глобального навигационного покрытия

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Космический аппарат "ГЛОНАСС-М", запущенный в конце сентября, введен в строй, группировка спутников достигла глобального навигационного покрытия, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Спутник "ГЛОНАСС-М", стартовавший 22 сентября, введен в эксплуатацию. Общая группировка спутников "Глонасс" достигла 24 космических аппаратов, что достаточно для глобального покрытия навигационным сигналом", - сказал он.

По данным "Роскосмоса", спутник "ГЛОНАСС-М" №52, выведенный на орбиту 22 сентября - один из спутников наземного резерва системы ГЛОНАСС. Он был изготовлен компанией "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева более двух лет назад и находился на ответственном хранении у производителя.

"Перед отправкой на космодром с космическим аппаратом были проведены испытания для подтверждения его работоспособности, а также необходимые подготовительные операции - установка экранно-вакуумной теплоизоляции и съемных элементов, защищающих аппаратуру спутника на время перевозки", - отметили в Роскосмосе.