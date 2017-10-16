В мире

Эксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-Fi

Проблема кроется в протоколе WPA2, который используется для защиты сетей

Эксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-Fi
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Специалисты предупреждают об уязвимости в протоколе WPA2, используемом для защиты сетей Wi-Fi, позволяющей отслеживать трафик между пользователем и беспроводной точкой доступа.

WPA2 - протокол, который используется для защиты всех современных сетей Wi-Fi, поэтому атаке могут подвергнуться все современные защищённые сети Wi-Fi, таким образом, под угрозой оказались пользователи по всему миру, сообщает в понедельник отдел устранения киберинцидентов департамента государственной информационной системы Эстонии (RIA).

Как подчёркивают эксперты RIA, во избежание атак в дальнейшем следует обновить программное обеспечение, как только производители его выпустят. Отмечается, что следует проверить, доступны ли для обновления для физических устройств, и при необходимости обновить встроенное программное обеспечение роутера. Только после этого можно в качестве дополнительной меры нужно будет сменить пароль Wi-Fi. Специалисты отмечают, что смена пароля Wi-Fi не поможет избежать атаки.

В опасности находятся компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, использующие операционные системы Linux, Android, а также MacOS.

RIA советует помнить о базовых правилах безопасности - вместо HTTP-соединения всегда использовать HTTPS-соединение; не посылать конфиденциальную информацию через нешифрованное соединение, поскольку информация в таком случае передается в виде простого текста; использовать в качестве дополнительной меры безопасности VPN-сервисы; без крайней необходимости не пользоваться публичными сетями Wi-Fi, не посещать подозрительные сайты и не устанавливать программное обеспечение от неизвестных производителей.

Теги: WPA2, Wi-Fi
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Шойгу заявил о скором завершении операции в СирииШойгу заявил о скором завершении операции в Сирии
При этом остаются вопросы, требующие срочного решения, отметил министрПодробнее
Астрофизики объявили об открытии гравитационных волн от слияния нейтронных звездАстрофизики объявили об открытии гравитационных волн от слияния нейтронных звезд
Результаты наблюдений могут в будущем пролить свет на загадку строения нейтронных звезд и образование тяжелых элементов во ВселеннойПодробнее
Банк Франции подаст иск к Павленскому из-за поджога его отделенияБанк Франции подаст иск к Павленскому из-за поджога его отделения
По данным СМИ, после инцидента российский акционист был задержанПодробнее
Петр Павленский поджег Банк ФранцииПетр Павленский поджег Банк Франции
По словам фотографа Анри Капуцин, акционист был задержанПодробнее
Почти 300 человек погибли в результате взрыва в столице СомалиПочти 300 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
Подтвержденное количество жертв может вырасти по мере разбора заваловПодробнее
Иракские войска вошли на подконтрольные курдам территорииИракские войска вошли на подконтрольные курдам территории
Сторонам придется разрешить вопрос курдской автономии в районе КиркукаПодробнее
Итоги выборов в Австрии откроют дорогу в канцлеры 31-летнему Себастьяну КурцуИтоги выборов в Австрии откроют дорогу в канцлеры 31-летнему Себастьяну Курцу
На выборах в парламент лидирует Австрийская народная партия, которую возглавляет молодой политикПодробнее
КНДР заявила об угрозе уничтожения со стороны СШАКНДР заявила об угрозе уничтожения со стороны США
Ядерная программа КНДР - это силы ядерного сдерживания, заявили северокорейцы на ассамблее в ПетербургеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Перформансы Павленского7 фото
16 октября
Перформансы Павленского
Фотохроника 13 октября7 фото
13 октября
Фотохроника 13 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреШойгу заявил о скором завершении операции в СирииВ РоссииПутин ввел санкции против КНДРВ РоссииПосле смерти актера Марьянова возбудили дело о неоказанной врачебной помощиВ миреБанк Франции подаст иск к Павленскому из-за поджога его отделенияВ РоссииДуров обжалует решение о штрафе для Telegram за отказ сотрудничать с ФСБЭкономикаАвиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объявили о слиянии

Иранские военные исключили ограничение производства ракет даже при полной изоляции страны

Представители Мединского обвинили критиков его диссертации в "лукавстве"

Задержанные в Москве и Махачкале боевики готовили теракты и покушения на полицейских

В мэрию Москвы подана заявка на митинг-концерт в "Лужниках" в День народного единства

Эксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-Fi

Эксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-FiПроблема кроется в протоколе WPA2, который используется для защиты сетей Подробнее

Пентагон призвал Багдад и курдов сосредоточиться на борьбе с ИГ

МИД РФ назвал фальшивками публикации о финансировании Россией талибов

ЕС призвал сохранить план действий по ядерной программе Ирана

Жалоба по делу Варвары Карауловой поступила в ЕСПЧ

На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку

Трамп заявил о возможности выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Что произошло за день: понедельник, 16 октября

Против главы автономной полиции Каталонии приняли ограничительные меры

Более 200 афганских дипломатов не вернулись на родину после окончания работы

Фотохроника 16 октября

Фотохроника 16 октября7 фото

Ливанцы не пришли на открытие фестиваля в Сочи из-за присутствия представителей правых сил Израиля

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции