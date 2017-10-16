Эксперты предупредили о серьезной уязвимости для всех пользователей сетей Wi-Fi

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Специалисты предупреждают об уязвимости в протоколе WPA2, используемом для защиты сетей Wi-Fi, позволяющей отслеживать трафик между пользователем и беспроводной точкой доступа.

WPA2 - протокол, который используется для защиты всех современных сетей Wi-Fi, поэтому атаке могут подвергнуться все современные защищённые сети Wi-Fi, таким образом, под угрозой оказались пользователи по всему миру, сообщает в понедельник отдел устранения киберинцидентов департамента государственной информационной системы Эстонии (RIA).

Как подчёркивают эксперты RIA, во избежание атак в дальнейшем следует обновить программное обеспечение, как только производители его выпустят. Отмечается, что следует проверить, доступны ли для обновления для физических устройств, и при необходимости обновить встроенное программное обеспечение роутера. Только после этого можно в качестве дополнительной меры нужно будет сменить пароль Wi-Fi. Специалисты отмечают, что смена пароля Wi-Fi не поможет избежать атаки.

В опасности находятся компьютеры, смартфоны, планшеты и другие устройства, использующие операционные системы Linux, Android, а также MacOS.

RIA советует помнить о базовых правилах безопасности - вместо HTTP-соединения всегда использовать HTTPS-соединение; не посылать конфиденциальную информацию через нешифрованное соединение, поскольку информация в таком случае передается в виде простого текста; использовать в качестве дополнительной меры безопасности VPN-сервисы; без крайней необходимости не пользоваться публичными сетями Wi-Fi, не посещать подозрительные сайты и не устанавливать программное обеспечение от неизвестных производителей.