Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналистки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeаks Джулиан Ассанж пообещал заплатить 20 тысяч евро за информацию, которая поможет установить личности убийц мальтийской журналистки Дафне Каруане Галиции.
"Я возмущен новостью о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафне Каруана Галиция был убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в ее машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит изобличить ее убийц", - написал Ассанж в своем твиттере.
Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 16 октября 2017 г.
Об убийстве 56-летней журналистки стало известно в понедельник. По данным The Guardian, одно из последних ее громких расследований касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Дафне Каруана Галиция написала об их связи с панамскими офшорами, продажей мальтийских паспортов и получением денег от правительства Азербайджана.
По данным местных СМИ, 15 дней назад Каруана Галиция сообщила в полицию, что ей угрожают убийством. Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналистки.
Панамское досье
Скандал вокруг "панамского досье" разгорелся после того, как в начале апреля 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. Скандал получил максимальную огласку - документы были опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).
В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. В частности, в этом списке фигурируют родственники или же близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.
"Панамское досье" содержит 11,5 миллионов документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч офшорных компаний.