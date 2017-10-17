Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналистки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeаks Джулиан Ассанж пообещал заплатить 20 тысяч евро за информацию, которая поможет установить личности убийц мальтийской журналистки Дафне Каруане Галиции.

"Я возмущен новостью о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафне Каруана Галиция был убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в ее машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит изобличить ее убийц", - написал Ассанж в своем твиттере.

Outraged to hear that Maltese investigative journalist+blogger Daphne Caruana Galizia has been murdered this afternoon not far from her home with a car bomb. I issue a €20k reward for information leading to the conviction of her killers. Her blog: https://t.co/XQCEXBKYn3 pic.twitter.com/ITHlBRzr0J — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 16 октября 2017 г.

Об убийстве 56-летней журналистки стало известно в понедельник. По данным The Guardian, одно из последних ее громких расследований касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Дафне Каруана Галиция написала об их связи с панамскими офшорами, продажей мальтийских паспортов и получением денег от правительства Азербайджана.

По данным местных СМИ, 15 дней назад Каруана Галиция сообщила в полицию, что ей угрожают убийством. Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналистки.