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Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналистки

Дафне Каруана Галиция была известна своими расследованиями о панамских офшорах

Ассанж пообещал €20 тысяч за информацию об убийцах мальтийской журналистки
Мальта
Фото: Reuters

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Основатель WikiLeаks Джулиан Ассанж пообещал заплатить 20 тысяч евро за информацию, которая поможет установить личности убийц мальтийской журналистки Дафне Каруане Галиции.

"Я возмущен новостью о том, что мальтийская журналистка, автор расследований и блогер Дафне Каруана Галиция был убита сегодня вечером рядом с собственным домом бомбой, заложенной в ее машине. Я дам вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая позволит изобличить ее убийц", - написал Ассанж в своем твиттере.

Об убийстве 56-летней журналистки стало известно в понедельник. По данным The Guardian, одно из последних ее громких расследований касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Дафне Каруана Галиция написала об их связи с панамскими офшорами, продажей мальтийских паспортов и получением денег от правительства Азербайджана.

По данным местных СМИ, 15 дней назад Каруана Галиция сообщила в полицию, что ей угрожают убийством. Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналистки.

Панамское досье

Скандал вокруг "панамского досье" разгорелся после того, как в начале апреля 2016 года германская Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось на широкое использование в мире офшорных схем для ухода от налогов. Скандал получил максимальную огласку - документы были опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).

В документах содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уходу от налогов, отмыванию денег и другим махинациям. В частности, в этом списке фигурируют родственники или же близкие люди председателя КНР, президента Украины, президента Азербайджана, королей Марокко и Саудовской Аравии, премьер-министра Великобритании. На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование.

"Панамское досье" содержит 11,5 миллионов документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч офшорных компаний.

Теги: Мальта, Джулиан Ассанж
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