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Оппозиция Венесуэлы потребовала полного пересчета голосов на прошедших губернаторских выборах

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Оппозиция Венесуэлы, отказавшаяся признать результаты прошедших в минувшее воскресенье выборов губернаторов штатов страны, потребовала в качестве условия для переговоров с властями полного пересчета голосов избирателей.

"Мы не будем участвовать в каких-либо предварительных переговорах или дискуссиях до тех пор, пока власти не согласятся на пересчет голосов", - заявил лидер оппозиционного альянса "Круглый стол демократического единства" Анхель Оропеса.

Представители правящей Единой социалистической партии Венесуэлы победили на губернаторских выборах в 17 из 23 штатов страны.

Результаты выборов не признала Организация американских государств, генеральный секретарь которой Луис Альмагро заявил, что "в стране, где нет гарантий эффективной демократии, результаты выборов не могут быть признаны".

Вашингтон обвинил Каракас в манипулировании выборами, которые, по его мнению, не были "свободными и честными".

Теги: Венесуэла
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