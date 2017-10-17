Три человека погибли в Ирландии в результате шторма "Офелия"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами шторма "Офелия", который бушует у берегов Великобритании и Ирландии, сообщает The Guardian. Все погибшие были жителями Ирландии.

Как ожидается, во вторник 17 октября ситуация обострится. В Шотландии прогнозируется усиление ветра до 112 км/ч, объявлено предупреждение о возможных наводнениях. В Северной Ирландии объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды.

В Ирландии основной ущерб был нанесен накануне. Премьер страны Лео Варадкар назвал ситуацию критической, из-за шторма пришлось закрыть школы и вузы, было прервано движение общественного транспорта. Было отменено значительно число авиарейсов.

Пользователи в соцсетях делятся видеокадрами приземления самолета авиакомпании Aer Lingus в аэропорту Дублина, который благополучно сел несмотря на штормовой ветер.

Помимо сильного ветра и угрозы наводнения "Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары и дым горящих лесов Испании и Португалии, в связи с чем небо на Британских островах приобрело красно-коричневый оттенок.

Как отмечают специалисты, явление наблюдалось непродолжительный период времени. Оно было вызвано тем, что "Офелия" сформировалась в районе Азорских островов в Атлантике и двинулась на север, принеся в Великобританию горячий воздух из Сахары. Как пояснили метеорологи, в атмосферу попал песок из пустыни, а также частицы пепла, образовавшиеся в результате пожаров на Пиренейском полуострове. В результате часть волн, соответствующих синему цвету, рассеиваются сильнее в свете Солнца, и Земли достигает больше волн, соответствующих красному цвету.