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В Ирландии отменили занятия в школах из-за шторма "Офелия"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Власти Ирландии приняли решение закрыть все школы и колледжи из-за приближающегося к острову шторма "Офелия", сообщили в министерстве образования Ирландии в понедельник.

Кроме того, по данным ирландской газеты The Journal, автобусный оператор страны Eireann отменил все рейсы в понедельник до 14:00 по местному времени (16:00 по Москве). Оператор Dublin Bus до 9:00 по местному времени осуществлял перевозки по расписанию, однако не исключено, что междугородное и городское автобусное сообщение будет прервано до 18:00 по местному времени в случае ухудшения погодных условий.

Метеорологическая служба Ирландии выпустила предупреждение максимальной "красной степени готовности" в связи с приближающимся штормом. Береговая охрана страны призвала жителей прибрежных районов не покидать дома, а также предупредила об угрозе наводнения.

Полиция Ирландии также призвала жителей страны не выходить на улицу без особой необходимости, а также не передвигаться на велосипедах и мотоциклах.

Решение о закрытии школ в понедельник также приняло министерство образования Северной Ирландии.

Аэропорт Дублина утром в понедельник работает в штатном режиме, но не исключается отмена примерно 90 рейсов. Аэропорт Белфаста планирует работать в обычном режиме, однако пассажиров призывают проверять расписание.

Ранее ураган "Офелия" ослабел до шторма. По данным метеорологической службы Великобритании, он находится менее чем в 320 км от берегов Ирландии. Скорость ветра достигает 130 км/ч, отмечает "Би-би-си".

Как полагают ирландские метеорологи, "Офелия" может стать самым мощным штормом, обрушившимся на остров за последние 50 лет. Отмечается, что из-за сильного шторма в Ирландии в 1987 году погибли 18 человек.

Теги: Ирландия
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