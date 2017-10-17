Мадрид столкнулся с трудностью в трактовке статьи Конституции о мерах против автономии

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Испании создали специальную группу экспертов, чтобы определить, какие действия правомерно предпринять в случае отказа Каталонией выполнять предусмотренные испанской Конституцией обязательства, пишет во вторник газета El Pais.

По информации источников издания, в эту команду вошли политики, сотрудники служб безопасности и юристы. Они готовят план по претворению в жизнь статьи 155 Конституции Испании, в которой говорится, что если автономное сообщество, входящее в состав Испании, начинает нарушать законы страны, то Мадрид с согласия абсолютного большинства членов сената может принять меры, чтобы в принудительном порядке добиться выполнения законов.

El Pais отмечает, что основная проблема в данном случае заключается в том, что в Конституции не прописано, какие именно меры можно предпринимать для решения проблемы.

Согласно имеющимся данным, на данный момент в Мадриде планируют "мягкое" воздействие на Каталонию в случае претворения в жизнь статьи 155 Конституции.

Ожидается, что первым шагом станет замена руководителей, отвечающих за силовые структуры Каталонии. Так, своего поста при таком развитии событий лишатся советник по внутренним делам Жоаким Форн, глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо и директор каталонской службы гражданской обороны Жоан Делорт.

Газета подчеркивает, что командование автономной полицией Каталонии в создавшейся ситуации - непростая задача, так как часть полицейских поддерживают идею о независимости от Испании, а другая часть - нет. На случай, если каталонские полицейские перестанут справляться с поддержанием порядка в городах, в Каталонию будут стянуты около 6 тыс. сотрудников национальной полиции Испании. Они готовы приступить к работе, если этого потребует ситуация.

Как сообщалось, в Мадриде потребовали, чтобы власти Каталонии до 10:00 19 октября пояснили, провозглашали ли они независимость. От ответа каталонский стороны будет зависеть, какие ответные меры примет испанское руководство, отказывающееся рассматривать идею отделения Каталонии.