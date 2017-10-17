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Саакашвили прибыл на митинг к зданию парламента Украины

У стен Рады проходит массовая акция недовольных избирательной системой и противников депутатской неприкосновенности

Саакашвили прибыл на митинг к зданию парламента Украины
Михаил Саакашвили
Фото: ТАСС, Архип Верещагин

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили прибыл на митинг на Площадь Конституции возле здания Верховной рады Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Саакашвили в окружении нескольких десятков сторонников беспрепятственно прошел рамки металлоискателей, установленные на улице Грушевского между Кабмином и парламентом.

Митингующие на Площади Конституции встретили его радостными возгласами.

Как ожидается, в 13.00 начнется пленарное заседание парламента. Ряд народных депутатов заявили о намерении блокировать трибуну и, соответственно, работу парламента.

Число участников митинга возле здания Рады по состоянию на полдень вторника составляет около 4,5 тыс. человек и еще около полутора тысяч митингуют около Нацбанка Украины. Митинги в центре Киева проходят мирно.

Основные требования митингующих - изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность. Спикер парламента Андрей Парубий ранее заявил, что Рада может приступить к обсуждению законопроекта, предусматривающего отмену депутатской неприкосновенности 19 октября, если 18 октября профильный комитет рассмотрит этот вопрос на своем заседании.

Теги: Украина, Киев, Михаил Саакашвили
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