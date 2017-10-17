Сообщения о стрелке в университете Вашингтона не подтвердились

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Полиция столицы США после обследования территории Говардского университета в Вашингтоне не обнаружила подтверждений информации о стрелке в кампусе.

"Территория Говардского университета объявлена безопасной. Ограничительный режим снят. Ничего обнаружено не было", - говорится в сообщении на странице местного отделения полиции в твиттере.

Представитель службы безопасности университета отметил, что ведется расследование в отношении сообщившего о неподконтрольном стрелке.

Ранее телеканал Fox 5 сообщил, что анонимное сообщение о стрелке на территории кампуса поступило в администрацию университета, сотрудники вуза затем вызвали полицию.