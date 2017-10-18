В Белом доме назвали угрозой безопасности блокироку закона об иммиграции

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Белый дом назвал "опасным и ошибочным" решение суда Гавайских островов о блокировке последней версии иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

"Сегодняшнее опасное и ошибочное решение окружного суда подрывает усилия президента по обеспечению безопасности американского народа и по обеспечению соблюдения минимальных стандартов безопасности для въезда в США", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что "министерство юстиции США будет настойчиво защищать правомерное действие президента".

Белый дом пояснил, что ограничения на въезд в США "распространяется на страны на основе их неспособности или нежелания обмениваться критически важной информацией, необходимой для безопасной проверки заявок, а также оценки угроз, связанных с терроризмом, нестабильностью и другими серьезными проблемами национальной безопасности".

"Мы убеждены в том, что судебные органы в конечном счете поддержат правомерное и необходимо действие президента", - подчеркивается в сообщении.

Ранее американское интернет-издание Politico сообщило, что федеральный судья американского штата Гавайи заблокировал последнюю версию иммиграционного указа Трампа, частично запрещающего въезд в США граждан восьми стран.

Отмечается, что указ президента должен был вступить в силу 18 октября.

Если бы указ вступил в силу, въезд в США был бы временно закрыт для большинства граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, а также Венесуэлы и КНДР.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Трампа пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.