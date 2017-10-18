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Что случилось этой ночью: среда, 18 октября

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Басманный суд Москвы оставил до 19 января под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу "Седьмой студии". Суд не дал обвиняемому Серебренникову пять дней на окончание съемок фильма "Лето" и не разрешил посещать Большой театр для работы над балетом "Нуреев".

- Суд штата Гавайи заблокировал последнюю версию иммиграционного указа Дональда Трампа. В случае вступления в силу документ закрыл бы въезд в США большинству граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, Венесуэлы и КНДР. В Белом Доме заявили, что решение суда подвергает американских граждан опасности.

- Правительство утвердило перенос выходных дней в 2018 году. В новогодние праздники у россиян будет десятидневный отдых с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

- Московский "Спартак" обыграл испанскую "Севилью" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча. проходившая на стадионе стадиона "Открытие Арена" в Москве, закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев.

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