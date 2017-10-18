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В Пекине открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая

По окончании съезда будет избрано Политбюро ЦК и его Постоянный комитет

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В китайской столице в торжественной обстановке начал работу 19-й съезд Китайской коммунистической партии (КПК). В президиуме форума генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, главные партийные и государственные руководители страны.

Си Цзиньпин на состоявшейся перед съездом встрече с руководящими работками центрального аппарата и провинций заявил, что нынешний форум "станет важным съездом, который пройдет в ключевой момент развития социализма с китайской спецификой".

Он добавил, что съезд состоится "на фоне вступления Китая в решающую стадию усилий по всестороннему построению общества среднего достатка".

Делегатам съезда предстоит рассмотреть ряд важнейших вопросов государственного, экономического и партийного строительства, которые определят направления развития страны на ближайшее пятилетие, а также решить кадровые вопросы.

В повестке дня съезда, которую объявил накануне на пресс-конференции объявил официальный представитель форума То Чжэнь, отчетный доклад Си Цзиньпина о работе ЦК за минувшие со времени предыдущего съезда пять лет, рабочий доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, внесение изменений в Устав партии, выборы нового состава Центрального комитета КПК.

Работа Съезда продлится до 24 октября, а 25 октября пройдет первый пленум Центрального комитета 19-го созыва в новом составе, на котором будет избрано Политбюро ЦК и его Постоянный комитет.

С отчетным докладом на съезде выступает Си Цзиньпин.

Теги: Китай, Си Цзиньпин
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