Тимошенко опередила Порошенко в украинском президентском рейтинге

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Украинцы поддержали бы на президентских выборах лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, в тройке лидеров также действующий глава государства Петр Порошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно результатам социсследования, если бы выборы президента Украина происходили в середине декабря, из всех граждан страны в возрасте старше 18 лет 7,9% проголосовали бы за Тимошенко, 6,5% - за Порошенко. За Гриценко отдали бы свой голос 4,9% респондентов, за лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко - 3,6%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 3,5%.

Городского голову Львова Андрея Садового готовы поддержать 3,2% опрошенных, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича - 3%. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман может рассчитывать на 1,4% голосов, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок - 1,2%, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк - 0,4%.

За других кандидатов в целом могли бы проголосовать 2,7% респондентов. 4,5% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 15,3% - решили не участвовать в голосовании, 39,1% не определились, за кого голосовать, 2,7% - отказались отвечать на вопросы.

Таким образом, если бы те, кто не определился, за кого голосовать, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы участие около 38% всех избирателей, и голоса распределились бы следующим образом: 20,5% - за Тимошенко, 16,9% - за Порошенко, 12,8% - за Гриценко, 9,5% - за Бойко, 9,2% - за Ляшко, 8,5% - за Садового, 7,8% - за Рабиновича, 3,6% - за Гройсмана, 3,2% - за Тягнибока, 1% - за Яценюка, за всех прочих кандидатов вместе - 7,1%.

КМИС по заказу клиента провел всеукраинский опрос общественного мнения со 2 по 14 декабря 2017 года. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.