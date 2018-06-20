Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуЭкономикаЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
В мире

Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году

Своей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции Украины

Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что примет участие в президентских выборах на Украине в 2019 году.

"Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти... Для меня президентский пост - это не Playstation (игровая приставка - ИФ), а это реальные изменения, которых ждет страна", - сказала она в ходе видеоконференции в фейсбуке в среду.

В мире"Президентский рейтинг" Тимошенко оказался на 5,4% выше рейтинга ПорошенкоЧитать подробнее

Тимошенко рассказала о своем плане действий в случае победы. "Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором (предложу - ИФ) принять новую Конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть. С одной стороны - сделать ее сильнее в плане реализации стратегий, а с другой стороны - сделать правильно организованной и сбалансированной, подконтрольной обществу", - пояснила лидер "Батькивщины".

По ее убеждению, парламентские выборы, запланированные на осень 2019 года, необходимо будет проводить уже по новому законодательству.

"Сейчас (работает - ИФ) большая группа ученых и правоведов, чтобы создать концепцию новой Конституции, затем этот проект должен быть передан на референдум, новый президент в первую очередь должен принять новую Конституцию и воплотить ее в жизнь. И уже новые парламентские выборы провести по новой, сильной, самой лучшей в мире Конституции", - сказала она.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Юлия Тимошенко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 годуЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году
Своей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции УкраиныПодробнее
 В Канаде легализовали употребление марихуаныВ Канаде легализовали употребление марихуаны
Любой совершеннолетний гражданин сможет покупать или выращивать каннабис у себя домаПодробнее
 США объявили о выходе из Совета ООН по правам человекаСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Американский постпред обвинила СПЧ в лицемерии и политической предвзятостиПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Мизантропия у животных, портрет бога, улучшение красного вина и транспорт для персональных полетовПодробнее
Илон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботажеИлон Маск обвинил сотрудника Tesla в саботаже
Гендиректор компании сообщил, что один из работников внес изменения в программный код и передал внутреннюю информацию третьей сторонеПодробнее
 Украинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языкеУкраинских пограничников избили в Мариуполе за требование меню на украинском языке
Подполковнику сломали челюсть, но еще сильнее пострадала его коллега - женщина-офицерПодробнее
 Вашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМДВашингтон рассмотрит возможность приостановить выполнение ДРСМД
США собираются требовать от России полностью соблюдать ДоговорПодробнее
 Пекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в КитайПекин подтвердил факт визита Ким Чен Ына в Китай
Глава КНДР посетит Китай 19-20 июняПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Фотохроника 19 июня7 фото
19 июня
Фотохроника 19 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуЭкономикаЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЭкономика"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сетиСпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекДепутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонии Подробнее

Генсек СЕ Ягланд предложил подать прошение о помиловании Сенцова

Карина Цуркан в 2016 году вышла из гражданства Молдавии ради российского паспорта

Безработица в России в мае снизилась до минимума за несколько лет

Роналду установил европейский рекорд по количеству голов за сборную

Челябинский омбудсмен рассказала о состоянии Кольченко после прекращения голодовки

ЦБ РФ в мае закупил 19 тонн золота

Минфин опроверг сообщения о повышении минимальной цены на водку

Реальные доходы населения РФ в мае упали на 9,3% к апрелю

Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году

Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 годуСвоей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции Украины Подробнее

Walt Disney увеличил размер сделки по активам 21st Century Fox до $71 млрд

Ранее Comcast вступил в борьбу с Disney за активы Fox Подробнее

Украина в январе-апреле закупала газ в Германии, Швейцарии и Польше

Скачки и шляпки

Скачки и шляпки10 фото

С начала ЧМ в Москве за запуск дронов задержали четверых иностранных болельщиков

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны

Актера Каморзина включили в список россиян, которым запрещен въезд на Украину

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия1 : 0Матч завершенМарокко МароккоМатч завершенРоналду (4)онлайнAУругвай Уругвай– : –18:00Саудовская Аравия Саудовская Аравия18:00BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00