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Тиллерсон отверг данные об отмене совместных с Сеулом учений на время Олимпиады

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Он подтвердил готовность к переговорам с Пхеньяном

Тиллерсон отверг данные об отмене совместных с Сеулом учений на время Олимпиады
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что он не располагает информацией об отмене совместных с азиатскими партнерами военных учений в районе Корейского полуострова на время проведения в Южной Корее зимних Олимпийских игр.

"Мне не известно о каких-либо планах по отмене давно намеченных регулярных военных учений с нашими партнерами - Южной Кореей - Республикой Кореей - и нашими японскими партнерами", - сообщил он журналистам в ходе визита в Оттаву. По словам госсекретаря, "эти учения проводятся много лет на плановой основе, мы сообщаем о них заранее".

"Я не знаю о каких-либо планах, касающихся их отмены", - повторил дипломат.

Так Тиллерсон прокомментировал заявление президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина телеканалу NBC о том, что Сеул и Вашингтон рассматривают возможность переноса сроков учений на время проведения Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане во избежание провокаций со стороны Северной Кореи.

"Я сделал такое предложение Соединенным Штатам, они в настоящее время его изучают. Все, тем не менее, зависит от поведения Северной Кореи", - сказал президент РК.

Тиллерсон также подтвердил, что Вашингтон не отказывается от переговоров с КНДР, отметив, что "Белый дом поддерживает идею дипломатических переговоров".

Он, вместе с тем, отметил, что "давление на Северную Корею будет продолжаться" пока Пхеньян не откажется от своей ракетно-ядерной программы и не даст согласие на переговоры.

Ранее госсекретарь заявлял, что США готовы к началу переговоров с КНДР без предварительных условий". Накануне КНДР ответила на это заявление Тиллерсона.

Орган ЦК Трудовой партии Кореи газета "Нодон синмун" написала: "КНДР не заинтересована в периодическом диалоге с США, над которыми иронизирует мировое сообщество за то, что они не могут разобраться в своих внутренних делах".

"Как последовательно заявляет КНДР, путем решения ее проблем с США является отказ Вашингтона от враждебной политики геноцида, которая рассматривает КНДР в качестве врага, а также мирное согласие на обладание КНДР ядерным оружием".

Издание подчеркнуло, что Пхеньян "никогда не выложит на стол переговоров вопрос о своем ядерном оружии и баллистических ракетах, ни на сантиметр не отступит от уже избранного пути совершенствования своих ядерных сил".

Теги: США, Южная Корея, КНДР, Рекс Тиллерсон
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