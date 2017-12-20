США подготовили новый проект резолюции с ужесточением санкций против КНДР

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты подготовили и передали на рассмотрение китайскому постпредству при ООН предварительный текст резолюции СБ ООН, предусматривающий еще более жесткие санкционные меры против Северной Кореи, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов всемирной организации.

Эту информацию, по сообщениям СМИ, подтвердили официальные американские представители.

Вместе с тем, отмечают СМИ, пока проект еще не распространялся в ООН. Китайской стороне предложения о санкциях были переданы для согласования в связи с тем, что она, считающаяся главным союзником КНДР, последовательно выступает против таких жестких мер в отношении Северной Кореи, которые могут отразиться на жизни северокорейского населения.

По сообщениям источников, новые санкции предполагают полный запрет на поставки КНДР нефтепродуктов. Ранее Запад предлагал ввести запрет на поставки нефти, против чего выступил Китай.