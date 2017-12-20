На Украине запретили разгонять толпу водометами при температуре ниже +10 градусов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины запретил военнослужащим Национальной гвардии использовать водометы при температуре ниже +10 градусов по Цельсию, а также применять в толпе средства слезоточивого и раздражающего действия.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Премьер Украины Владимир Гройсман зачитал его среди принятых правительством на заседании без обсуждения.

Кабинет министров утвердил правила применения и перечень специальных средств, которые могут использовать нацгвардейцы.

В перечень спецсредств, использование которых разрешено нацгвардейцам вошли: резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники (сетки для связывания), турникеты, служебные собаки и кони, средства акустического, микроволнового влияния, слезоточивого действия, гранаты и боеприпасы светошумового действия, а также устройства для стрельбы резиновыми пулями, водометы, бронемашины без штатного вооружения и другие специальные транспортные средства, а также малогабаритные взрывные устройства для открытия помещений.

Согласно утвержденным правилам, применение спецсредств возможно только после двух предупреждений нарушителей и предоставления им времени на выполнение требований правоохранителей. При этом предупреждение группе лиц осуществляется через громкоговорители, желательно языком, понятным правонарушителям, но также и на украинском языке.

После применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление медицинской помощи потерпевшим.

Спецсредства запрещено применять в отношении беременных, малолетних, лиц с явными признаками ограниченных возможностей. Также их нельзя применять в дипломатических представительствах (без их письменного запроса/согласия) учебных заведениях, больницах, на производствах легковоспламеняемых веществ.

Запрещено: бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам, пояснице и в живот, применять наручники больше чем на 2 часа, применять светошумовые устройства на расстоянии ближе 2 м.

В случае применения средств слезоточивого и раздражающего действия запрещено отстреливать их в толпе и прицельно стрелять в правонарушителей.

Применение спецсредства должно быть пропорционально тому правонарушению, которое необходимо прекратить.

Нацгвардейцы, применившие спецсредства с превышением полномочий, несут ответственность предусмотренную законом.