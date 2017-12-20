Мэй заявила о возможности переноса даты Brexit при "исключительных обстоятельствах"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания может перенести дату выхода из состава ЕС только при "исключительных обстоятельствах и на незначительный срок", приводит в среду издание Independent слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

По словам Мэй, решение о переносе даты может быть принято при "инициативе со стороны парламента".

В четверг Еврокомиссия заявила, что, "логичной датой завершения" переходного периода после Brexit должно стать 31 декабря 2020 года.

Сам выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.