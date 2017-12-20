Россиянин пытался порезать себе руки из-за запрета въезжать на Украину

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту Запорожья россиянин, которому на пять лет запретили въезд на Украину, попытался нанести себе травмы, сообщает Государственная пограничная служба этой страны.

"В пункт пропуска "Запорожье-авиа" рейсом из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. В ходе пограничного контроля военнослужащие... выполнили поручение правоохранительных органов Украины, согласно которому россиянину был запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду.

Во время проставления отметки о запрете въезда мужчина выхватил из ручной клади перочинный нож и пытался порезать себе руки. Военнослужащие оперативно изъяли у него нож и оказали первую медицинскую помощь. В дальнейшем врачи скорой помощи провели все необходимые манипуляции.

Состояние россиянина оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет. Задержанный передан представителям правоохранительных органов Украины.