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За время операции по освобождению Мосула от ИГ погибли до 11 тысяч гражданских

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - от 9 тысяч до 11 тысяч мирных жителей погибли за девять месяцев операции по освобождению иракского Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), передает в среду агентство АР.

В специальном расследовании, проведенном журналистами АР, говорится, что число смертей гражданских оказалось почти в 10 раз больше, чем считалось ранее.

Новые цифры, указывающие на большие потери среди мирного населения Мосула, не признаются ни международной коалицией, возглавляемой США, ни иракским правительством, отмечает агентство.

По данным AP, иракские военные и международная коалиция виновны в гибели 3,2 тыс. мирных жителей в период с октября 2016 года по июль 2017 года. Между тем, международная коалиция взяла на себя ответственность за гибель лишь 326 гражданских лиц.

Помимо этого, согласно информации АP, примерно треть из 10 тыс. смертей стали следствием действий боевиков ИГ.

"Понимание того, как именно погибли эти люди - и очевидно, что ИГ сыграли здесь большую роль - поможет сохранить много жизней в следующий раз, когда будет происходить нечто подобное. Незаинтересованность других в проведении расследования - это очень печально", - приводит АР слова главы неправительственной организации Airwars Криса Вудса.

В ходе расследования были проанализированы, в частности, документы ООН, правозащитников из Amnesty International и ряда других подобных организаций.

Ранее в ООН сообщили о гибели по меньшей мере 2521 мирного жителя во время операции по освобождению Мосула от ИГ.

Мосул был главным оплотом ИГ в Ираке с лета 2014 года. В октябре 2016 года иракские военные начали наступление с целью его освобождения, и в июле 2017 года премьер Ирака Хайдер аль-Абади сделал официальное объявление о поражении террористов в Мосуле.

Теги: Ирак, Мосул
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