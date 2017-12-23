В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ вопреки перемирию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Обстрелы из стрелкового оружия и минометов фиксируют в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на перемирие, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР

"Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня с 23 декабря, подразделения украинской армии, начиная с 12 ночи, подвергли обстрелу район н.п. Ясиноватая, применив стрелковое оружие и автоматические гранатометы. В районе н.п. Горловка и Гольмовский отмечено применение противником минометов различного калибра", - сказал он.

По его словам жертвы и разрушения на данный момент уточняются.

"В этой связи, мы обращаемся к Миссии ОБСЕ и украинской стороне СЦКК зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и повлиять на неподконтрольные командованию подразделения и их командиров выполнять достигнутые договоренности", - добавил он.