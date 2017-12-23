Что случилось этой ночью: суббота, 23 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско, который мог произойти под католическое Рождество. Арестован подозреваемый.

- Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко высказались в пользу того, чтобы российские офицеры в скорейшем времени возвратились в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. ФРГ и Франция должны стать посредниками в этом процессе.

- Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение. Китай призвал остальные страны инициировать дополнительные санкции только в рамках Совбеза.

- Президент США Дональд Трамп собирается одобрить план поставок противотанковых ракет на Украину. Сумма сделки составит 47 млн. долларов США, сообщает ABC News.

- "Новогоднее перемирие" в Донбассе вступит в силу в ночь на 23 декабря. Тем не менее, заявили в ДНР, украинские военные продолжили обстрел территории самопровозглашенной республики.