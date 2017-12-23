Российские депутаты обсудят проблемы терроризма в Пакистане

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетит в воскресенье Пакистан, где примет участие в Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

"Делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит 24 декабря с официальным визитом Пакистан. В состав делегации вошли представители всех фракций и руководители ряда профильных комитетов", - отметили в пресс-службе.

Там сообщили, что в рамках визита спикер нижней палаты и депутаты примут участие в Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.

"Значимость мероприятия подтверждает представительный состав участников: главы парламентов Афганистана, Ирана, Пакистана, России, Турции и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", - отметили в пресс-службе Госдумы.

В ходе конференции пройдут секции, посвященные поиску совместных стратегий по борьбе с угрозой терроризма в регионе, определению перспектив общего процветания путем расширения региональных связей, говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что договоренность о проведении конференции, по инициативе пакистанской стороны, была достигнута в Сеуле в июне 2017 года на полях Второго совещания спикеров Евразии. "Такой формат взаимодействия позволит странам региона создать коммуникации по вопросу противодействия терроризму, в том числе, в части сближения национальных законодательств", - сказали в Госдуме.

В рамках визита в Исламабад намечено проведение ряда двусторонних встреч с руководителями высших органов государственной власти Пакистана, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также с рядом спикеров парламентов - участников конференции.

Ранее в Москве прошла международная конференция "Парламентарии против наркотиков", где затрагивались проблемы пресечения финансирования террористических организаций за счет наркоторговли, а также необходимость борьбы с бедностью, чтобы переориентировать местное население регионов риска с производства и продажи наркотиков на деятельность в легальных сферах.

Подобные конференции стали новым форматом регионального международного взаимодействия в борьбе с глобальными мировыми угрозами.