Пожарным удалось взять под контроль пожар в зоопарке Лондона

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пожарным удалось взять под контроль пожар на территории зоопарка Лондона, начавшийся ранее в субботу, говорится в твиттере пожарной службы британской столицы.

"Пожар в зоопарке Лондона сейчас под контролем", - сообщается в записи.

"Однако бригады останутся на месте в течение утра для тушения пожара, который затронул кафе и магазин", - отмечается в твиттере.

The fire at @zsllondonzoo is now under control but crews will remain on the scene throughout the morning damping down the fire which has affected a cafe and a shop https://t.co/VqBLKK6gMj #londonzoo pic.twitter.com/DH3wjg3xCO — London Fire Brigade (@LondonFire) 23 декабря 2017 г.

В настоящее время все еще неизвестно, пострадали ли животные при пожаре. Представитель зоопарка ранее подтвердил, что животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент.

Сообщений о жертвах также не поступало.

Ранее сообщалось о пожаре в зоопарке британской столицы. С огнем борятся более 70 пожарных. На данном этапе причины возгорания пока установить не удалось.