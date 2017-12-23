Полиция Израиля задержала трех граждан Турции в Иерусалиме

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Трое граждан Турции задержаны за нападение на полицейских Израиля в районе Храмовой горы в Иерусалиме, сообщает в субботу израильское издание "Едиот Ахронот".

По данным издания, инцидент произошел накануне. Полицейские потребовали от мужчин снять рубашки с изображением флага Турции при входе на Храмовую гору, однако те отказались, в результате произошла драка.

В настоящее время граждане Турции все еще находятся под стражей.

В пятницу близ мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошла акция протеста, в которой приняли участие палестинцы, а также граждане Турции. Они несли палестинские флаги и выкрикивали лозунги, гласящие: "Иерусалим - арабский".

6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей Израиля. Этот шаг спровоцировал масштабные акции протеста палестинцев. Генассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает Иерусалим столицей государства, однако большинство стран мира отказываются признавать это, отмечая, что данный вопрос должен решаться посредством диалога между израильтянами и палестинцами. Конгресс США принял закон о признании Иерусалима в 1995 году, однако предыдущие американские президенты его не подписывали.