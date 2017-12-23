Минобороны РФ сообщило о результатах режима тишины в Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В сирийских зонах деэскалации стало меньше столкновений между армией и вооруженной оппозицией во время действия "режима тишины", сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

"Благодаря введенному "режиму тишины" в период с 21 по 23 декабря в зонах деэскалации значительно снизилось число нарушений режима прекращения боевых действий между правительственными войсками и вооруженной оппозицией", - заявил представитель Центра. По его словам, работа по мирному урегулированию сирийского конфликта продолжается. "За двое суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мшерфет-Ирджель провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий", - сказал представитель Центра.

Он отметил, что офицеры Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проводят переговоры с отрядами вооруженной оппозиции о присоединении к режиму прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Холмс и Эль-Кунейтра. "Режим тишины" предполагает запрет на ведение боевых действий и применение всех видов вооружения. В Сирии действуют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте, в провинциях Деръа, Идлиб, в районе города Хомс.