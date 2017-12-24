Десятки людей погибли при пожаре в торговом центре на Филиппинах

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Не менее 25 человек погибли, оказавшись запертыми при пожаре в здании одного из торговых центров города Давао на Филиппинах, сообщил сайт Minda News .

Пожар начался вечером в пятницу, запертых людей пытались спасти до 3:30 субботы по местному времени. Примерно в это время президент страны Родриго Дутерте объявил о нулевых шансах на спасение. Количество жертв оценивается от 25 до 35 человек.

В субботу президент Дутерте, мэр города Сара Дутерте, вице-мэр Паоло Дутерте и архиепископ Давао Ромуло Валлес встретились с семьями погибших. Встреча прошла в ресторане неподалеку от догорающего торгового центра. Родственники запертых людей почти потеряли надежду после того, как пропала возможность связаться с ними по мобильному телефону.

Пожар начался на третьем этаже торгового центра. Причина возгорания пока неизвестна.