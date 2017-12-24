Число жертв наводнений и селей на Филиппинах достигло 200 человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В результате наводнений и схода селей на юге Филиппин погибли 200 человек, около 70 тыс. человек были эвакуированы из опасных районов, пропавшими без вести числятся более 140 человек, сообщили местные власти.

В сообщении Общества Красного креста и Красного полумесяца страны говорится, что при эвакуации "люди бросали в местах жительства все, что имели".

Более других районов страны пострадал остров Минданао.

Ранее сообщалось, что 22 декабря по острову ударил тропический шторм.

В минувшие выходные на Филиппины обрушился тайфун Урдуджа, число жертв превысило 30 человек.