Во Франции для безопасности в праздники привлекут около 100 тыс. полицейских

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - К обеспечению безопасности в ходе рождественских и новогодних праздников французские власти привлекают около 100 тыс. сотрудников полиции и служб безопасности, сообщило министерство внутренних дел Франции.

Это связано с тем, что, по оценке спецслужб, вероятность различного рода выступлений экстремистов остается достаточно высокой.

В соответствии с тем, что "террористическая угроза сохраняется достаточно высокой", министерство привлекает к обеспечению безопасности праздников 97 тыс. сотрудников полиции и служб безопасности, говорится в сообщении ведомства.

В конце октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отмене режима чрезвычайного положения в стране, введенного после серии терактов в Париже в 2015 году. В то же время, как сообщала газета The Independent, он подписал закон о расширении борьбы с терроризмом, который предоставит полиции больше полномочий для противодействия экстремизму.

Вечером 13 ноября 2015 года в Париже и его пригороде была совершена серия терактов. Жертвами терактов стали 130 человек, более 350 получили ранения.