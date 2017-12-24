Транскам со стороны Южной Осетии расчистили от завалов после снегопада

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Транскавказская автомагистраль, связывающая Южную Осетию с Россией, пока остается закрытой, дорожники расчистили участок со стороны Южной Осетии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе МЧС республики

"На данный момент югоосетинский участок дороги практически расчищен, дорожные службы оперативно справились с завалами. На североосетинском участке из-за обильного снегопада и высокой лавинной опасности дорожники не могут расчистить занесенную снегом дорогу", - сказали в МЧС.

Там также отметили, что до сих пор в результате аварии на ЛЭП вся республика обесточена. "Ремонтные бригады работают на месте аварии, однако пока неизвестно, как скоро в дома жителей поступит электричество", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия в результате сильного снегопада и ветра осталась без электроснабжения.