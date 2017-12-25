Австрия заподозрила главу компании "Усть-Луга" в отмывании денег

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Глава "Компании Усть-Луга" Валерий Израйлит, находящийся под арестом в России по делу о мошенничестве, также подозревается правоохранительными органами Австрии в отмывании денег, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Согласно информации из НЦБ Интерпола Австрии, Израйлит являлся подозреваемым по уголовному делу, находящемуся в производстве правоохранительных органов Вены и имел отношение к отмыванию денежных средств", - сообщает пресс-служба в понедельник.

Как отмечается в сообщении, обвинение в окончательной редакции было предъявлено Израйлиту 27 октября. Обвиняемый и его защита знакомятся с материалами дела, в котором 123 тома. Арест фигуранта продлен 20 мая 2018 года.

Обосновывая необходимость продления ареста в суде, следователь отметил, что Израйлит имеет недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, множество счетов в иностранных банках, родственников за границей, а также яхту и самолет.

Израйлит был арестован 29 декабря 2016 года. Его защитник сообщал, что Израйлит обвиняется в хищении в рамках контракта на строительство нефтебазы в порту Усть-Луга. Ущерб, по его словам, составлял 93 млн рублей. В конце 2009 года в рамках строительства нефтебазы в порту Усть-Луга ОАО "Магистральный нефтепровод "Дружба" (заказчик строительства, действовало от имени своей дочерней компании ООО "Спецморнефтепорт") заключило контракт с ОАО "УЛПИК" (генеральный подрядчик, дочерняя компания ОАО "Компания "Усть-Луга").

"Они (ОАО "УЛПИК" и ОАО "Магистральный нефтепровод "Дружба" - ИФ) заключили контракт с фиксированной суммой на 16 млрд рублей, без указания различных спецификаций. Следствие считает, что в рамках этого контракта Валерием Соломоновичем (Израйлитом - ИФ) было похищено 93 млн рублей. Якобы когда "УЛПИК" получил эти деньги, закупал строительные материалы по завышенным ценам. Потерпевшим признан ООО "Спецморнефтепорт", - пояснял адвокат Анатолий Логинов.

Позже объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Дзержинский районный суд признал за ООО "Спецморнефтепорт Усть-Луга" право потребовать от Израйлита возмещения в 3,6 млрд рублей ущерба, установленного в ходе расследования дела. Размер установленного судом ущерба и другие подробности расследования адвокаты не комментируют.

До предъявления обвинения сотрудники ФСБ приходили с обыском в штаб-квартиру управляющей компании порта "Усть-Луга" в Петербурге.

Порт "Усть-Луга" находится в Лужской губе Финского залива, с 2012 года стал конечной точкой второй очереди Балтийской трубопроводной системы (БТС-2).