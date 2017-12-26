США внесли в санкционный список еще двух представителей властей КНДР

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США расширили ограничительные меры против КНДР еще на двух представителей северокорейских властей, говорится в сообщении на сайте Минфина США во вторник.

Одним из них стал заместитель главы департамента военной промышленности Трудовой партии Кореи Ким Чонг Сик. Также в список попал первый вице-председатель департамента Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ри Пьонг Чо.

По данным Минфина США Ким Чонг Сик является ключевой фигурой в развитии ракетной программы КНДР, в том числе он занимался вопросом перехода на использование твердого топлива вместо жидкого. Ри Пьонг Чо, согласно заявлениям американской стороны, - также важнейший участник программы межконтинентальных баллистических ракет.

В прошлую пятницу СБ ООН единогласно принял резолюцию, которая вводит еще более жесткие санкции в отношении КНДР. В частности, документ предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов, почти на 90%, с 1 января. В свою очередь в Пхеньяне назвали новые санкции ООН актом войны и сочли их равносильными полной экономической блокаде.