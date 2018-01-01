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Ким Чен Ын в Новый год предупредил США о ядерной кнопке на своем столе

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе новогоднего обращения к согражданам предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

"США следует знать, что ядерная кнопка - у меня на столе", - сказал он.

"Вся территория США - в зоне досягаемости наших ядерных сил... США никогда не смогут начать войну против меня и моей страны", - приводит слова Ким Чен Ына агентство Associated Press. Лидер КНДР подчеркнул, что ядерный арсенал его страны отныне - реальность, о которой следует помнить.

Агентство отмечает, что при этом Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений КНДР с Южной Кореей. Как сообщалось, он выразил готовность отправить северокорейских спортсменов на зимнюю Олимпиаду, которая пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

AP подчеркивает, что в мире традиционно уделяют пристальное внимание новогоднему обращению лидера КНДР, чтобы получить представление о его планах на год.

22 декабря СБ ООН единогласно принял резолюцию, которая вводит еще более жесткие санкции в отношении КНДР. В частности, документ предусматривает резкое сокращение поставок нефтепродуктов, почти на 90%, с 1 января. Проект резолюции был подготовлен США. Такие меры были приняты после того, как в ноябре Северная Корея провела очередные ракетные испытания. В свою очередь в Пхеньяне назвали новые санкции ООН актом войны и сочли их равносильными полной экономической блокаде.

Теги: Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, США
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