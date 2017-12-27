Киев обменял 233 сторонников ДНР и ЛНР на 73 пленных украинцев

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В результате состоявшегося в среду обмена удерживаемыми лицами в Донбассе были освобождены 73 украинца, находившиеся на неподконтрольных Киеву территориях, при этом представителям самопровозглашенных республик Донбасса были переданы 233 человека, сообщил первый вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней Контактной группы Ирина Геращенко.

"27 декабря в районе Майорска, что в Донецкой области, произошло освобождение заложников. Из тюрем были освобождены 73 украинца, которые незаконно удерживались в ОРДЛО", - приводит слова Геращенко пресс-служба Верховной рады.

В свою очередь, по ее словам, украинская сторона передала представителям самопровозглашенных республик Донбасса 233 человек путем помилования и освобождения их из-под стражи. "Среди переданных нет тех, кто совершили убийства и другие тяжкие преступления, что не подпадает под процедуру помилования", - уточняет пресс-служба.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявляла, что в результате завершившегося в среду обмена в Донбассе были освобождены 74 заложника, удерживавшихся на неподконтрольных правительству территориях Донбасса. В свою очередь в Донецке заявили, что Киеву переданы 73 человека (так как один отказался вернуться), а Донецку и Луганску переданы 165 и 73 человека, соответственно.