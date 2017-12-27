Генсек ООН приветствовал мирное завершение президентских выборов в Либерии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш положительно оценил прошедший в Либерии второй тур президентских выборов, в результате которого победу одержал бывший футболист французского ПСЖ и итальянского "Милана" Джордж Веа, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на слова официального представителя генсека Стеффана Дюжаррика.

"Он высоко оценил действия правительства, политических партий и народа Либерии при проведении выборов", - отметил Дюжаррик.

Вовторник в Либерии прошел второй этап президентских выборов, по итогам которого на них победил бывший футболист французского ПСЖ и итальянского "Милана" Веа.

Победитель сменит на посту главы государства первую в истории Африки женщину-президента Элен Джонсон-Серлиф, которая стала лидером Либерии в январе 2006 года после того, как ее предшественник Чарльз Тейлор был смещен повстанцами в 2003 году, что привело к окончанию многолетней гражданской войны.