ЗРПК на российской авиабазе в Сирии сбил две ракеты боевиков

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" уничтожил две ракеты, которые выпустили боевики по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщило в среду межарабское издание "Аль-Масдар".

По предварительной информации, боевики, находившиеся в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб, выпустили в сторону авиабазы сразу несколько ракет. Российский "Панцирь-С1" сбил две из них. Еще как минимум одна ракета не долетела до территории авиабазы и взорвалась вдали от нее в районе города Джабла.

"Аль-Масдар" утверждает, что после обстрела российские вертолеты вели патрулирование этого района.

На прошлой неделе на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что у российской группировки в Сирии надежная противовоздушная оборона (ПВО). "Комплексы С-400, С-300В и "Панцирь" совместно с истребительной авиацией обеспечили полное превосходство наших Воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве. Не было допущено ни одного факта нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме", - сказал он.

Шойгу заявил, что комплекс "Панцирь-С1" перехватил и уничтожил "16 беспилотных летательных аппаратов, 53 снаряда реактивных систем залпового огня".

Российские силы в Сирии

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии также действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

Противовоздушную оборону авиабазы обеспечивает система С-400 и комплекс "Панцирь-С1". По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от средств воздушного нападения. Он разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова (входит в ОАО "НПО "Высокоточные комплексы").

Прикрытие базы ВМФ РФ в Тартусе обеспечивают зенитные ракетные системы С-300, а также береговые ракетные комплексы "Бастион" с крылатыми ракетами.

С-300, С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - системы ПВО дальнего радиуса действия.