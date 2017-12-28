Космический грузовик "Прогресс" отстыковался от МКС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Космический грузовик "Прогресс МС-06" отстыковался от МКС, сообщили "Интерфаксу" в ЦУП.

"ТГК "Прогресс МС-06" отстыковался от МКС в 04:03. Операция по отстыковке прошла штатно", - сказали в ЦУП.

Грузовой корабль "Прогресс МС-06" 16 июня причалил к служебному модулю "Звезда" в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС в ЦУП и российского космонавта Фёдора Юрчихина.

Корабль доставил на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо в баках и системы дозаправки, воду, сжатые газы, а также оборудование для научных комплексных экспериментов, в том числе наноспутники "Танюша-ЮГЗУ", "Сфера-53", ТНС-О №2.