Около 100 школьников отравились на дискотеке в Киргизии угарным газом

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На севере Киргизии около 100 школьников отравились угарным газом от генератора. Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

"В селе Кегеты Чуйской области около 100 школьников и четверо преподавателей отравились газом генератора. В среду в Чуйскую территориальную больницу массово поступили дети и взрослые с отравлением. Диагноз у всех - отравление угарным газом. Шестеро отравившихся поступили в крайне тяжелом состоянии, они были госпитализированы в реанимационное отделение", - рассказал собеседник агентства.

По информации директора Чуйской территориальной больницы Нурбека Абдрахманова, всего поступило 75 пострадавших, четверо из них учителя. "На данный момент шестеро детей находятся в отделении реанимации, состояние их оценивается как тяжелое, стабильное", - сказал он.

"Остальные пострадавшие госпитализированы в общие соматические отделения, их состояние оценивается как средней тяжести, им установлен диагноз: отравление угарным газом легкой степени", - пояснил Абдрахманов.

Он отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, организовано наблюдение, они обеспечены лекарственными средствами.

По данным Минздрава Киргизии, 27 декабря в селе Кегеты ученики 7-8 классов средней школы решили устроить дискотеку в спортивном зале. В связи с отключением электроэнергии они попытались провести дискотеку и использовать электрический генератор, в результате чего клубы дыма заполнили спортзал.