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В мире Российско-украинский газовый конфликт

Порошенко назвал условия возобновления закупок Украиной российского газа

По словам президента Украины, страна обеспечила свою энергетическую независимость, а "Россия стучит: может, возьмете наш газ?"

Порошенко назвал условия возобновления закупок Украиной российского газа
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Что произошло в течение последних двух лет? Мы энергетически независимы. Они (Россия - ИФ) стучат: может, возьмете наш газ? Нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый и честный, не коррупционный, - пожалуйста", - сказал украинский лидер в ходе рабочей поездки в Одесскую область.

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При этом Порошенко подчеркнул, что при соблюдении упомянутых условий власти Украины готовы пойти на такой шаг "для того, чтобы снизить тарифы для наших людей".

Поясняя наличие среди требований украинской стороны отсутствия коррупционной составляющей в возможном контракте на поставки "голубого топлива" из РФ, президент отметил, что "20 лет Украина была на "иголке" коррупции и зависимости от российского газа".

И только "решительными действиями, том числе в международных судах", Украине удалось обеспечить энергетическую независимость и справедливые цены на газ, подчеркнул он.

22 декабря Арбитражный институт Торговой Палаты Стокгольма подтвердил долг в $2,018 млрд за поставки газа в 2013-2014 годах, который "Нафтогаз" обязан погасить. "Газпром" требовал взыскать $3,4 млрд.

Суд установил обязательность применения положений "бери-или-плати" до окончания срока действия контракта. Но снизил будущие обязательные годовые объемы закупки газа у "Газпрома" более чем в 10 раз - до 5 млрд куб. м газа (минимальные годовые объемы составят 4 млрд куб. м газа).

Однако были отклонены требования "Газпрома" заплатить $56 млрд по условию "бери или плати" за 2009-2017 годы и $14 млрд возврата "переплаты" за газ с мая 2011 по апрель 2014 год.

Теги: Украина, Петр Порошенко
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