Власти Сирии начали переговоры с "Джебхат ан-Нусрой" о вывозе боевиков на север страны

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сирийские власти намерены организованно вывезти боевиков "Джебхат ан-Нусры" (деятельность организации запрещена в России) на север страны, чтобы полностью обезопасить Дамаск; сейчас военные ведут переговоры с боевиками, находящимися в пригороде сирийской столицы, Западной Гуте, об их выводе в Идлиб, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источники в армии, парламенте и правительстве государства.

"Официальный Дамаск продолжает прилагать усилия, чтобы обезопасить сирийскую столицу. В настоящее время сирийцы ведут переговоры с террористами "Джебхат ан-Нусры" в Западной Гуте о выводе боевиков в провинцию Идлиб", - говорится в публикации.

"Они покинут пригород столицы вместе с семьями. Их организованно вывезут на север Сирии. Тем самым мы приближаем тот момент, когда Дамаск полностью освободится от угрозы со стороны экстремистов", - приводит издание слова одного из своих собеседников.

Другой источник газеты уточнил, что Идлиб в последние месяцы стал своего рода резервацией, куда свозят террористов со всех районов страны.

"Иногда речь идет о нескольких сотнях боевиков, но они не дают жить спокойно местному населению в том или ином районе. Договоренности о выводе в Идлиб позволяют нам гасить разрозненные очаги напряженности в стране и возвращать людей к мирной жизни", - пояснил собеседник "Известий".

Руководитель отдела информации политического управления министерства обороны Сирии бригадный генерал Самир Сулейман сказал изданию, что террористы "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе или где бы то ни было еще всегда будут под прицелом военных.

"Что будет происходить с Идлибом, решит высшее политическое руководство страны. Армия этому подчинится. Но "Джебхат ан-Нусра" - это террористическая организация, и военные будут преследовать ее, где бы та ни находилась", - цитируют "Известия" слова С.Сулеймана.

В статье также отмечается, что некоторые районы Дамаска и его пригородов, несмотря на очевидные успехи правительственных войск и российских ВКС в других частях Сирии, по-прежнему остаются под контролем вооруженных группировок, в том числе террористических. Оттуда постоянно ведутся минометные и снайперские обстрелы сопредельных частей сирийской столицы, в связи с чем полностью обезопасить ее не удается уже несколько лет.

Что касается Идлиба, то переговоры о выводе туда боевиков ведутся не в первый раз. Террористов ставят перед выбором: либо их организованно вывозят из боевой зоны, либо планомерно уничтожают, пишут "Известия".

"Джабхат ан-Нусра" ("Джебхат Фатх аш-Шам")- террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.