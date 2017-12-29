В Киргизии задержали направлявшегося из Сирии в Россию террориста

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Член диверсионно-террористической группы, гражданин одной из стран СНГ, направлявшийся в Россию, задержан в Киргизии, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"Органами ГКНБ в ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий, получены данные об особой диверсионно-террористической группе одной из международных террористических организаций в Сирии, члены которой направлялись в страны СНГ, с целью совершения серии террористических акций в период новогодних праздников", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ГКНБ во взаимодействии с партнерами в ноябре-декабре были установлены личности отдельных членов указанной диверсионно-террористической группы.

Представитель пресс-службы отметил, что 27 декабря было осуществлено задержание гражданина одной из стран СНГ, давшего признательные показания о причастности к террористической деятельности, участии в боевых действиях на стороне экстремистов в Сирии и прохождении минно-взрывной подготовки в лагерях террористов.

"В конце 2017 года, получив задание от главарей террористических организаций, он перешел сирийско-турецкую границу с целью последующего въезда в РФ. В настоящее время проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий", - пояснил он.