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Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы

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Суд вынес приговор по делу об оскорблении судей

Экс-президент Египта Мурси приговорен к трем годам тюрьмы
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорен уголовным судом в Каире к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, сообщают в субботу западные СМИ.

По их данным, такие же сроки получили 19 его сторонников, среди которых бывший спикер парламента Египта и три журналиста.

Наряду с этим суд обязал Мурси выплатить $112 тыс. двум судьям.

В октябре 2016 года суд оставил в силе приговор в отношении Мурси, согласно которому ему предстоит провести 20 лет в тюрьме за расправу над протестующими в декабре 2012 года. А в ноябре 2016 года кассационный суд в Египте отменил смертный приговор в отношении Мурси и пяти членов руководства движения запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане".

Мурси, первый президентом Египта, который был избран на всенародном голосовании находился у власти в стране около года. В 2013 году египетские военные во главе с нынешним главой государства Абделем Фаттахом ас-Сиси отстранили его от власти, после чего в стране прошли массовые демонстрации сторонников Мурси, в ходе которых погибли сотни людей. С того момента в Египте было арестовано почти 16 тысяч человек.

В отношении бывшего президента были выдвинуты обвинения в том числе в государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства, а также в массовом побеге лидеров "Братьев-мусульман" из тюрьмы в дни свержения президента Мубарака.

Теги: Египет, Мухаммед Мурси
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