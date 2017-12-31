Казахстан вернул 140 тонн зерна в Россию из-за отсутствия сопроводительных документов

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства Казахстана в приграничных с Россией областях создало оперативные штабы и мобильные группы по мониторингу перемещения зерна для обеспечения прозрачных закупок зерна у местных сельхозпроизводителей, сообщила пресс-служба аграрного ведомства Казахстана в воскресенье.

По данным Минсельхоза, c 28 по 29 декабря в Костанайской и Северо-Казахстанской областях зафиксирован ввоз из России 560 тонн зерна на 28 грузовых машинах. Из этого объема 140 тонн зерна возвращены в РФ из-за отсутствия сопроводительных документов.

По этим случаям наложены административные взыскания на сумму свыше 205 тыс. тенге (примерно 35,5 тыс. рублей), отметили в ведомстве.